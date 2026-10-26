Moneda brasileña se desploma tras reelección de Lula

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El real, la moneda de Brasil, cayó más de un 10 por ciento frente al dólar este lunes luego de que el presidente izquierdista del país, Luiz Inácio Lula da Silva, fuera reelegido.

Un dólar se cotizó en 5,5750 reales tras el desplome del 10,7 por ciento de la divisa brasileña.

Bolsa de Sao Paulo suspende transacciones por fuerte caída

La Bolsa de Sao Paulo suspendió este lunes por 30 minutos las transacciones antes de su apertura por una fuerte caída de las acciones, tras la histórica reelección el domingo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

El índice Ibovespa, el principal de América Latina, aplicó el mecanismo previsto para “momentos de fuerte caída del mercado”, según un comunicado, mientras que el precio del dólar se disparó.