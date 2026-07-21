Mon Laferte volvería a cantar en Costa Rica este año

La inconfundible voz de Mon Laferte volvería a sonar en suelo costarricense este 2026.

Así lo revela la resolución administrativa DAC-DECVP-RE-362-2026, publicada por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), en la que se autoriza la realización de un concierto de la intérprete.

De acuerdo con el documento, el espectáculo está programado para el 5 de diciembre en Parque Viva, como parte de su gira internacional “Mon Laferte Tour 2026”.

La resolución también señala que se pondrán a la venta alrededor de 9 mil entradas, las cuales estarán disponibles a través de la página web eticket.cr. No obstante, el documento no especifica la fecha en que iniciará la venta de los boletos. Hasta el momento, la artista no se ha pronunciado en sus redes sociales sobre la presentación en Costa Rica, por lo que se espera que el anuncio oficial y los detalles sobre precios y localidades sean revelados próximamente.

De confirmarse, este marcaría el regreso de Mon Laferte al país tras su participación en el Picnic Festival Centroamérica 2025, realizado el 15 de febrero en el Centro de Eventos Pedregal.

En aquella ocasión, la chileno-mexicana conquistó al público costarricense con un repertorio que incluyó éxitos como Tu falta de querer, Amárrame, Mi buen amor y Antes de ti.