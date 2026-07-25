Momento exacto en el que abaten a “Coco Guácimo”

El director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló en una entrevista a Grupo Extra el momento en que fue abatido Ríos Oconitrillo, alias “Coco Guácimo”, la mañana de este viernes.

Según relata, el sujeto salió por una de las ventanas y justamente en esa lateral se encontraban varios oficiales y disparan contra el mismo.

Asimismo, mencionó que alias “Tan” se encontraba al otro lado, por lo que fue en ese instante donde se da el intercambio de disparos más fuertes, donde resultaron heridos varios policías.