Un video que llegó a la redacción de Grupo Extra registró el momento de tensión que vivieron ciudadanos en Cartago, tras la balacera ocurrida a plena luz del día en el centro del cantón.

En las imágenes se observa cómo los presuntos sicarios corren tras salir de un local y se movilizan entre los vehículos que se encontraban en la vía.

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Desde otros carros se escuchan voces de asombro que alertan sobre la situación: “se metieron, ¿verdad?, véalos, vámonos, allá van corriendo”.

Bajonado a mujer

Luego de la balacera registrada en el centro de Cartago, donde una persona fue asesinada, los presuntos sicarios habrían cometido un bajonazo para huir del lugar.

Un video que llegó a la redacción de Grupo Extra muestra cómo los sujetos obligan a una mujer a bajar de su vehículo, el cual estaba estacionado cerca de donde ocurrió el hecho.

En las imágenes se observa cómo abren el carro, bajan a la conductora y posteriormente se suben al vehículo para escapar.