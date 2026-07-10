Molusco marino llevará el nombre del portero sensación

Las actuaciones del guardameta de Cabo Verde, Vozinha, durante la Copa del Mundo 2026, trascendieron las canchas y ahora también quedaron registradas en la ciencia.

El biólogo español, Jesús Ortea, bautizó una nueva especie de molusco marino con el nombre Aldisa vozinhai, como homenaje al caboverdiano, quien fue una de las grandes revelaciones del torneo gracias a sus destacadas intervenciones frente a selecciones como España y Argentina.

El animal fue descubierto en aguas del Caribe, cerca de Cuba y Guadalupe. Asimismo, pertenece al grupo de los nudibranquios, conocidos popularmente como babosas de mar.

Mide apenas unos cuatro milímetros y presenta un intenso color rojo, detalle que también fue relacionado con el impacto que tuvo Vozinha durante el torneo.

Ortea explicó que el reconocimiento no solo busca destacar la figura del portero, sino también rendir homenaje al pueblo de la nación africana con los que mantiene una estrecha relación debido a sus investigaciones sobre biodiversidad marina.

Sebastián Vargas Sánchez

Colaborador Grupo Extra