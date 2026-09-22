Molestia en Cartaginés: Fueron líderes solo una semana

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 21 de septiembre de 2026

El Club Spot Cartaginés tardó ocho jornadas en superar al Deportivo Saprissa y así quedarse con el primer lugar del Torneo de Apertura 2026. Sin embargo, esa alegría solo les duró una semana.

Los brumosos cayeron este domingo por la mínima ante la Asociación Deportiva San Carlos. Esto, sumado a la victoria de los morados de 2-0 contra el Club Sport Herediano, permitió que les arrebataran la cima.

La situación generó molestias en la institución y así lo expresó el técnico Amarini Villatoro, quien sabe que dejó escapar una oportunidad vital para seguir arriba.

“Salgo totalmente molesto, la verdad. Porque considero que el partido estaba para más.

Siempre respetando al rival y que viene en una racha positiva, pero podíamos sacar algo mejor porque llevamos el peso del partido y creamos las ocasiones”, sostuvo.

Ahora, los blanquiazules tendrán varias semanas de descanso por campeonato nacional debido a los juegos de la Selección Nacional, para corregir esos detalles que, según consideran, en caso de ajustar, podrían volver al primer lugar.

Parte de los puntos que consideran esenciales a mejorar, son las marcas a la hora que reciben jugadas a balón parado.

“Nos vuelven a meter gol a pelota parada. Ya nos había pasado contra Saprissa y contra San Carlos se repite la historia. Tenemos que mejorar y estar más atentos, además de ver la cantidad de opciones que generamos para ser más contundentes porque fallamos mucho e hicimos figura al portero de ellos”, comentó el guatemalteco.

Las expulsiones que comprometen a todo el equipo es otro de los temas a trabajar en la “Vieja Metrópoli” y el claro ejemplo fue Kevin Briceño. El guardameta vio la tarjeta roja tras una salida temeraria de su área y que impactó al norteño Jeikell Venegas.

Cartaginés se ubica en el segundo lugar del campeonato, a tres puntos del Saprissa.