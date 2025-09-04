Regus, líder global en soluciones de espacios flexibles de trabajo, inauguró nuevas oficinas centro de uso mixto Núcleo Sabana, en San José, con el objetivo de impulsar una conectividad empresarial en el Gran Área Metropolitana.

Esta apertura se dio este 3 de setiembre y forma parte de la estrategia de expansión de Regus en América Latina y Centroamérica.

Esto consolida al país como un destino estratégico para empresas globales que buscan operar en un entorno estable y profesional.

La alianza entre Regus y RC Inmobiliaria (desarrollador de Núcleo Sabana) fomenta la inversión extranjera, promueve el empleo de calidad y posiciona a Costa Rica como un hub para el talento y la innovación.

Antes de su apertura ya tenían el 36% de ocupación de las oficinas y el objetivo es que en el primer año se alcance un 70% de ocupación.

Son más de 60 oficinas en 1200 metros cuadrados.

Beneficios

Ubicación estratégica: Núcleo Sabana es un proyecto de RC Inmobiliaria que integra residencias, gastronomía, comercio y oficinas, ofreciendo un entorno urbano completo.

El nuevo centro ofrecerá oficinas privadas, coworking, salas de reuniones y oficinas virtuales con contratos flexibles, tecnología de punta y acceso a una comunidad empresarial global presente en más de 120 países.

Las empresas de todos los tamaños podrán operar con agilidad, reduciendo costos fijos y facilitando su expansión local e internacional.

Samir Amad, CEO de Regus, dijo que creen en agregar valor y que la apertura responde al crecimiento en Centroamérica.

Fuad Farach, Director General de RC Inmobiliaria, aseguró que “esto es un paso clave que aporta infraestructura y desarrollo”.