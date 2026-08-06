Modelo de Formación y Educación Técnica Dual sigue sin despegar

Solo el 38,1% de la meta anual de becas para Educación y Formación Técnica Dual (EFTD) se cumplió durante 2025. De las 1.171 ayudas económicas previstas, únicamente se otorgaron 446, lo que convirtió este indicador en el único incumplido dentro de las metas evaluadas por la Gestión Regional del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).

Así lo revela la evaluación anual del Plan Operativo Institucional (POIA) 2025 del INA, que señala que la meta presupuestaria correspondiente a becas para formación dual alcanzó un 38,1% de ejecución.

El informe indica que la modalidad continúa enfrentando obstáculos para ampliar su cobertura, pese a los esfuerzos de promoción y coordinación desarrollados durante el año.

En respuesta a la consulta de este medio, la institución señaló que valora de forma positiva el avance que ha mostrado la iniciativa desde la implementación del primer programa bajo esta modalidad en 2022.

“Desde entonces, la institución ha logrado incrementar progresivamente la cantidad de personas egresadas en esta modalidad, así como la ejecución del Fondo Especial, el cual, si bien es administrado por el INA, responde a los requerimientos de becas de todos los actores institucionales y privados convocados para su ejecución en el marco de la Ley”, explicó la institución.

Obstáculos para ampliar

la formación dual

El documento atribuye el bajo cumplimiento a varios factores relacionados con la participación de las empresas.

Entre ellos menciona que algunas organizaciones no están dispuestas o no pueden asumir el aporte al Fondo Especial de Becas ni el costo del seguro de riesgos del trabajo requerido para los estudiantes.

Además, señala que los trámites para formalizar convenios continúan siendo una limitante para incorporar nuevos patronos al modelo.

En esa línea también se pronunció el presidente ejecutivo del INA, Edgar Oviedo, en entrevista con Grupo Extra, quien dijo que esta formación es una “excelente idea mal implementada” y que el modelo actual “no es atractivo para el sector privado”.

“¿Por qué digo que es una idea mal implementada? Porque, en primer lugar, creo que se intentó mezclar la educación dual técnica con la educación dual universitaria y son dos cosas muy diferentes. La educación dual tiene que verse por aparte en ambos ámbitos de formación, porque son realidades distintas. Y es que, además, no es atractivo, o sea, para los que hemos estado en el sector privado no resulta atractiva la educación dual, así como está”, aseveró Oviedo.

El INA también identifica que parte de las empresas interesadas no cumplen con requisitos como la inscripción como pyme ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).

Para Estíbaliz Pérez Pérez, especialista en educación, este tipo de proyectos ha mostrado buenos resultados en los países en los que se ha implementado.

“Una educación dual es estratégica porque permite que las personas no solo aprendan, sino que pongan en práctica lo que aprenden y que tengan una transición progresiva al mundo laboral”, expresó Pérez.

Edgar Oviedo Presidente Ejecutivo del INA

“La educación dual no solamente es decir: ‘Mira, tenemos esa opción’. También tiene que haber empresas que quieran adoptar personas en etapas formativas y terminar de formarlas dentro de la empresa. Si ya de por sí estás abriendo el espacio, démosle condiciones favorables”.