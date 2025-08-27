La modelo australiana Lara Worthington y su esposo, el actor Sam Worthington, conocido mundialmente por su papel de Jake Sully en la franquicia Avatar, se encuentran de vacaciones en Costa Rica junto a sus 3 hijos.

La pareja fue vista compartiendo un desayuno familiar en un café local, donde Lara, de 38 años, lució un look deportivo con shorts de ciclismo y camiseta, acompañado de tenis de la marca Miu Miu.

Foto: tomada de medios internacionales.

Sam, por su parte, optó por un estilo más relajado con pantalones cortos, camiseta negra y gorra marrón.

Foto: tomada de medios internacionales.

Durante la visita también se les observó disfrutar de la playa, donde mostraron su complicidad y cercanía mientras jugaban en el agua.

La pareja, que inició su relación en 2013 y se casó en secreto en 2014, mantiene un perfil discreto sobre su vida privada y la de sus hijos: Rocket (9), Racer (8) y River (4).

Aunque residen actualmente en Nueva York, Costa Rica fue elegida por los Worthington como destino para sus vacaciones familiares, en medio de una etapa de nuevos proyectos.

Lara alista el relanzamiento de su marca de belleza The Base, que en su primera etapa se hizo popular entre los jóvenes gracias a su producto estrella, la crema hidratante con color LB Cream.

El regreso de la marca está previsto para los próximos meses, con una nueva imagen que, según Lara, será “brillante y sexy”.

Por otra parte, el proyecto actual de Sam Worthington relacionado con Avatar es la película Avatar 3: Fuego y Ceniza, cuyo estreno está previsto para el 19 de diciembre de 2025 en cines. Esta será su tercera participación como Jake Sully en la franquicia de James Cameron, que también cuenta con el actor Leonardo DiCaprio como posible compañero.

Con esta “escapada”, la pareja se suma a la lista de famosos que eligen a Costa Rica como destino para disfrutar de vacaciones en familia.

Con información de medios internacionales.