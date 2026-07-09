Moana regresa al cine en live action

Disney vuelve a probar su fórmula de remakes con el estreno de “Moana” en live action, una adaptación que no rescata un clásico lejano, sino una de las películas más recientes y exitosas de su catálogo.

La nueva versión llega con un reto particular: convencer a un público que todavía tiene muy fresca la cinta animada de 2016. Además, apuesta por una reconstrucción visual muy cercana al original, con escenarios físicos, utilería inspirada en la cultura polinesia y el regreso de Dwayne Johnson como Maui, ahora en carne y hueso tras haber sido la voz del personaje en la animación.

Para el analista cinematográfico José Vega, ese detalle marca una diferencia frente a otros remakes del estudio por la familiaridad.

“No es una de los clásicos, como por ejemplo pasó con el tema de Blancanieves, sino que es un nuevo clásico, por decirlo de alguna manera. Entonces ya Disney está adaptando películas que no han sido tan viejas”, explicó.

La cinta también ha generado conversación por el nivel de fidelidad con el material original.

Según Vega, el live action parece buscar casi un “fotograma por fotograma” de la animación, algo que puede jugar a favor o en contra, dependiendo de la recepción del público.