El Centro de eventos La Uruca recibe hoy a las Artes Marciales Mixtas, en el evento llamado TNX que se transmitirá en vivo por la pantalla de Extra TV. Se trata de una cartelera internacional con 9 peleas.

Diario Extra converso con Pablo Quirós, el organizador, quien revela que se esperan peleas de mucha calidad. “Ya todo está listo, tenemos las entradas casi agotadas, quedan muy pocas. El Centro de eventos La Uruca se ubica junto a la estación de servicio que está a un costado del Puente Juan Pablo II. Son 600 espacios”, agrega. Revela que la pelea principal pondrá cara a cara a Josué Bojorge Alpízar (6-2-0) de Costa Rica y a Yasser Castillo Lamping (8-3-0) de Nicaragua, a quien apodan AK 47.

Una disciplina de mucho

crecimiento

Quirós menciona que las Artes Marciales Mixtas han tenido mucho crecimiento en Latinoamérica, al punto de que se ubican en la segunda posición. “Es una de las disciplinas deportivas que más ha aumentado el número de seguidores, por detrás del padel.

Lo que queremos es posicionarnos en toda la región y llegar a un punto similar al del fútbol”.

Una vez finalizada esta actividad ya estarán trabajando de lleno para otro espectáculo de calidad internacional, igual de Artes Marciales Mixtas, el cual se realizará en noviembre en la misma sede, el Centro de eventos La Uruca.

Una alianza con Extra TV

En TNX reconocen que al unirse con Extra TV se les ha facilitado darse a conocer ante patrocinadores y público en general. “Es un gran apoyo el que tenemos de Grupo Extra, al estar en un muy buen horario de sábado. Queremos que esto siga creciendo para que nuestros deportistas están mejor preparados, de cara a sus eventos internacionales”.

La transmisión comienza a las 6 de la tarde. Las entradas están a la venta en www.passline.com



Las peleas

Josué Bojorge (CR) – Yasser Castillo (NIC)

• 170 libras Profesional

Efraín Fernández (CR) – Danny Jarquín (NIC)

• 135 libras Profesional

Jordan Sánchez (CR) – Jairo Selva (NIC)

• 145 libras Profesional

Will Jiménez (CR) – Byron Jiménez (NIC)

• 135 libras Profesional

Andrés Ramos (CR) – Densel Penglas (NIC)

• 125 libras Profesional

Christopher Segura (CR) – Brayan Morales (CR)

• 125 libras Amateur

Lester Aguilar (CR) – Enoc Escoto (NIC)

• 135 libras Profesional

Fernando Zamora (CR) – José Carlos Mejía (NIC)

• 135 libras Amateur

Kendall Esquivel (CR) – Carlos Barquero (CR)

• 155 libras Amateur