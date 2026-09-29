Mitad de los adultos en Costa Rica no tiene secundaria completa

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El 50% de las personas de 25 a 64 años en Costa Rica no ha alcanzado el segundo ciclo de la educación secundaria (bachillerato), según los datos de 2025 incluidos en el informe Panorama de la Educación (Education at a Glance 2026).

La información corresponde a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que analiza el nivel de formación de la población adulta de los países participantes.

Esto significa que la mitad de la población adulta se encuentra por debajo de ese nivel educativo. Esta cifra contrasta con el promedio de los países de la OCDE, donde solo el 18% de la población adulta no cuenta con ese título.

Primaria y secundaria concentran a la mitad de los adultos

Del 50% de adultos que no alcanzó el segundo ciclo de secundaria, un 9% tiene como nivel máximo una formación inferior a primaria, mientras que un 24% llegó hasta primaria. Otro 10% completó el primer ciclo de secundaria sin obtener el título de bachillerato.

En conjunto, esos tres grupos representan la mitad de las personas entre 25 y 64 años analizadas por la OCDE.

La otra mitad de la población adulta sí alcanzó ese nivel o uno superior. El informe registra que un 21% tiene como máximo nivel educativo el segundo ciclo de secundaria o una formación postsecundaria no terciaria.

Además, un 28% de los adultos costarricenses cuenta con educación terciaria, que incluye formación superior, como carreras universitarias y otros programas posteriores a la secundaria.

Jóvenes muestran un cambio

Entre las personas de 25 a 34 años, el porcentaje que no alcanzó el segundo ciclo de secundaria fue del 35% en 2025.

La cifra representa una reducción respecto a 2015, cuando ese grupo alcanzaba el 52%, según los datos de la OCDE. En ese mismo periodo, la proporción de jóvenes que sí alcanzó el segundo ciclo de secundaria o una formación postsecundaria pasó del 20% al 31%.

El informe también registra un aumento en la población joven con educación terciaria. En 2015, el 29% de las personas de 25 a 34 años tenía ese nivel de formación, mientras que en 2025 la proporción llegó al 34%.

Brecha persiste

Entre los hombres de 25 a 34 años, el 39% no alcanzó el segundo ciclo de secundaria en 2025, frente al 31% de las mujeres del mismo grupo. En 2015, las cifras eran del 54% y el 49%, respectivamente.

El informe ubica a Costa Rica entre los países donde la diferencia entre hombres y mujeres en este indicador es de ocho puntos porcentuales o más. En el promedio de la OCDE, el 14% de los hombres de 25 a 34 años no completó ese nivel, frente al 11% de las mujeres.

En los países de la OCDE, el porcentaje de personas de 25 a 34 años sin el título de secundaria pasó del 17% en 2015 al 12% en 2025. En México, esa proporción bajó del 55% al 40% en el mismo periodo. Corea registró el dato más bajo, con un 1%.

El documento señala que completar el segundo ciclo de secundaria es una condición básica para desempeñarse en la economía actual. Indica que los adultos sin ese título tienen mayor riesgo de desempleo, perciben menores ingresos y tienen menos posibilidades de recibir capacitación durante su vida laboral.

Otros resultados

72% de los niños asiste a educación en la primera infancia entre los 3 años y el inicio de primaria; en 2015 era 51% (OCDE: 90%)

El aumento coincide con la reforma que bajó a 4 años la edad de escolaridad obligatoria

La población de 5 a 14 años bajaría 28% en la próxima década (OCDE: 9%)

La de 4 años o menos bajaría 16% (OCDE: 3%)

Primaria y secundaria suman 11 años, igual que en Colombia y Perú; en Islandia suman 14

¿Qué es el Panorama de la Educación de la OCDE?

Es la principal publicación internacional de la OCDE que reúne estadísticas y datos comparables sobre el estado, la evolución, la financiación y los resultados de los sistemas educativos en el mundo.

Evalúa las tasas de matrícula, escolarización y flujos de ingreso a las aulas, cuánto dinero gastan los países en educación y cómo se financian los centros. Logros educativos de los estudiantes y nivel de formación de la población adulta, así como la relación entre el nivel de estudios alcanzado, las oportunidades de empleo y los niveles de ingresos.

Analiza a los 38 países miembros de la OCDE.