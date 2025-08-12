De las 275 instituciones evaluadas, 149 no cuentan con un sistema de control anticorrupción para la compra de bienes y servicios, según reveló un informe de la Contraloría General de la República (CGR).

El análisis indica que los niveles de madurez alcanzados por las entidades se ubican mayoritariamente en rangos básicos, ya que seis de cada diez instituciones públicas aún no gestionan de forma completa ni articulada.

“Existen instituciones que gestionan sin red de protección. La ausencia de controles, especialmente para prevenir corrupción o el uso indebido, pone en riesgo los recursos públicos. Aumenta la exposición a irregularidades, impide anticiparse a amenazas y compromete la confianza en la gestión pública”, advirtió el ente contralor. La CGR aclara que esta situación no refleja inacción, sino brechas estructurales que dificultan una gestión moderna, integrada y orientada a resultados. Por ello, considera urgente un esfuerzo conjunto de los actores clave involucrados en estos procesos.

“Es indispensable implementar mecanismos de control para proteger los recursos públicos, previniendo irregularidades mediante la gestión de riesgos, el cumplimiento de normas anticorrupción, el fortalecimiento de la normativa interna y el monitoreo continuo”, señaló.

No solo en compras

El informe advierte que la corrupción no solo se combate en las compras, sino en todo el ciclo de gestión. No obstante, apenas un 56% de las entidades monitorea sus necesidades reales, lo que abre espacio a adquisiciones innecesarias o mal definidas.

Además, el 38,2% no tiene responsables formales para gestionar bienes y servicios, lo que diluye responsabilidades y dificulta la rendición de cuentas.

“Esto no solo expone los recursos de todos los ciudadanos a un uso indebido, sino que también limita la capacidad de las instituciones para anticiparse a los problemas y actuar de forma oportuna”, agregó la Contraloría.

Siete de cada 10 instituciones tampoco evalúan el desempeño de los contratos ni cuentan con procesos para sustituir o desechar bienes en desuso, lo que provoca acumulación de equipo obsoleto. Incluso, el 52,4% no lleva un registro formal de control de bienes, afectando la trazabilidad y dificultando detectar pérdidas o usos indebidos.

“Dicha situación limita la eficiencia operativa, provoca el deterioro prematuro de los bienes y dificulta la planificación oportuna del mantenimiento. La ausencia de un seguimiento del desempeño en los servicios, programas de mantenimiento y sustitución de los bienes impide una gestión sostenible de los recursos”, señala el documento.

En 2024, estas instituciones destinaron más de ¢6 mil millones a bienes y servicios sin contar con mecanismos sólidos que garanticen un uso eficiente y transparente del dinero.