El paradero de Julio Ramírez García continúa siendo un misterio para las autoridades judiciales, ya que no se tiene información sobre él desde el pasado 5 de agosto, cuando fue visto por última vez.

Ramírez, vecino de Turrialba, fue reportado como desaparecido el 6 de agosto. Desde entonces, las autoridades judiciales investigan el caso para determinar qué pudo haber ocurrido. Padre de un niño de 9 años, Ramírez es buscado de manera incansable por su familia, que vive con gran incertidumbre ante la falta de respuestas.

Shirley Ramírez, esposa del hombre de 33 años, expresó a este medio que se encuentra profundamente angustiada por no conocer el paradero de su pareja, motivo por el cual ha preferido no brindar declaraciones públicas.

“Mi Julio está desaparecido, fue visto por última vez el 5 de agosto, alrededor de las 6:30 p.m. cerca de las carnicerías frente a la Zapatería Central, en el centro de Turrialba. Cualquier detalle, por pequeño que sea, es de gran ayuda para nuestra familia. Estamos desesperados por encontrarlo”, dijo.

Las autoridades judiciales no han emitido actualizaciones sobre el caso, ya que esperan obtener más detalles que permitan establecer una línea clara de investigación.

El joven trabajaba en una carnicería de Turrialba y, según las autoridades, el día de su desaparición vestía una camiseta gris, pantalón de mezclilla azul y tenis blancos.

Sus familiares han difundido la desaparición en redes sociales en busca de respuestas, pero hasta el momento nadie ha aportado información que indique dónde podría encontrarse.