El certamen de belleza más prestigioso a nivel global ha confirmado que su edición del año 2026 se llevará a cabo en Puerto Rico, coincidiendo con la celebración de su 75.º aniversario.

El anuncio fue realizado a través de los canales oficiales del concurso, donde se detalló que más de 135 países participarán en esta edición histórica, que promete ser una de las más memorables hasta la fecha.

La sede elegida será el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido popularmente como “El Choliseo”, el recinto de espectáculos más emblemático del país.

Este espacio ha acogido a grandes artistas internacionales como Ricky Martin, Marc Anthony, Bad Bunny, Jennifer Lopez, Daddy Yankee y Shakira, entre otros.

“Un año de celebración lleno de cultura, música e inolvidables experiencias espera en la Isla del Encanto“, expresa la organización en sus redes sociales.

Por otro lado, la edición 2025 del certamen se llevará a cabo en Bangkok, Tailandia, específicamente en el moderno MGI Hall, ubicado dentro del centro comercial Bravo BKK Mall.