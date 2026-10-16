Miss Universo Costa Rica habla de sus sueños en Telemundo

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, Mariale Acosta, visitó el programa “Hoy Día, de Telemundo”, donde conversó sobre sus expectativas para el certamen internacional y el orgullo que siente de representar al país.

Foto: Redes sociales

Durante la entrevista con el presentador Clovis Nienow, la modelo y comunicadora aseguró que está emocionada por la oportunidad de competir y destacó que su objetivo es dejar huella en el concurso.

“Yo creo que estamos listos para que Costa Rica haga historia en el Miss Universo”, expresó.

Acosta también recordó su participación en Miss Universe Costa Rica 2024, cuando obtuvo el puesto de virreina. Lejos de rendirse, decidió continuar preparándose hasta alcanzar la corona nacional en 2026.

“¿Cómo voy a detenerme aquí si estuve tan cerca de la corona?”, manifestó al recordar las razones que la impulsaron a intentarlo nuevamente.

Además, la costarricense destacó que uno de los aspectos que más le enorgullecen de su tierra es la calidez de su gente, su hospitalidad y su estilo de vida.

La entrevista también permitió conocer su compromiso con Manos Amigas de Talamanca, iniciativa enfocada en apoyar a comunidades indígenas del Caribe sur, un trabajo que busca dar visibilidad a las raíces multiculturales de Costa Rica.