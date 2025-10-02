La modelo costarricense Stef Ponce Faerron, coronada Miss Petite Intercontinental 2022, atraviesa un momento de angustia tras la desaparición de su madre, Ligia Zulema Faerron Jiménez, ocurrida el pasado 26 de setiembre en Ciudad Quesada.

Según relató la joven, desde ese día su familia ha realizado búsquedas exhaustivas en hospitales, barrios cercanos y entre conocidos, pero hasta el momento no se ha logrado obtener información sobre su paradero.

Lea: Kevin Kirby hizo un perfil para compartir historias con su carro

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Stef expresó:

“Mi mamá está desaparecida. Agradezco muchísimo la preocupación, pero en este momento estoy muy abrumada y no me es posible responder todos los mensajes. Si alguien tiene información verificada sobre ella, por favor comuníquese directamente conmigo. Les pido empatía y respeto en este proceso, ya que la incertidumbre es extrema”.

La familia reiteró que Ligia Zulema requiere atención especial en temas de salud y solicitó la colaboración de la ciudadanía para compartir la información.

En otro mensaje, Stef agradeció el respaldo recibido.

“Cada mensaje, cada compartir y cada muestra de empatía significa mucho para nosotros. Pedimos que sigan difundiendo la información y que, si alguien sabe algo, nos lo haga saber”.

La familia insta a cualquier persona con datos sobre su paradero a comunicarse de inmediato con las autoridades judiciales o la Policía.