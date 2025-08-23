La vicealcaldesa de la Municipalidad de La Unión, Krystia Cruz, rechaza supuestos cuestionamientos sobre los puestos que ocupa en dicho gobierno local, tras un informe de la Auditoría Interna de la entidad.

“Mis funciones han estado siempre sujetas a lo que la normativa municipal y la necesidad del servicio público disponen”, indicó Cruz, quien labora desde octubre del 2018 en dicho municipio.

“Mi compromiso ha sido y será con la transparencia, el servicio público y el respeto a la institucionalidad municipal”, agregó. La funcionaria explicó que los puestos y tareas que desempeña se encuentran amparados a la ley y no está incumpliendo ninguna normativa.

“He solicitado formalmente a la Auditoría Interna que especifique, con evidencia clara y verificable, con base en qué hechos se concluye que mi desempeño sería incompatible con la normativa vigente. Hasta la fecha, no se me ha presentado prueba alguna que respalde dicha afirmación”, aseguró Cruz, electa para el periodo 2024-2028.

La vicealcaldesa, del Partido Liberación Nacional (PLN), comentó que uno de los cargos en la Dirección de Recurso Hídrico lo mantenía previo a su nuevo puesto, además de que no percibe la sumatoria de todos los salarios.

“Se dice que percibo tres salarios distintos, situación que no corresponde a la realidad, ni es verdad, actualmente aparte de la designación por elección popular, mi único puesto es el de Gestora de Negocios”, especificó Cruz a Diario Extra.

Según el informe AD-06-2025 de la Auditoría Interna, la segunda vicealcaldesa habría ocupado tres puestos distintos en el gobierno local y realizado tareas impropias de su cargo.

“No existe evidencia de alguna firma o coordinación administrativa de mi parte que tenga que ver con la administración municipal”, concluyó la funcionaria.