La abogada nicaragüense Nadia Robleto, de 39 años, esposa del también opositor nicaragüense Joao Maldonado quienes sobrevivieron a un atentado que marcó la vida de ambos, narra su experiencia. Con la voz entrecortada, relató que el ataque ocurrió el 10 de enero, cuando estaba a punto de salir rumbo a Estados Unidos.

“Soy un retrato vivo de la persecución transnacional. Sufrí un atentado. Yo vi de frente a la persona que nos disparó y miré el chispazo de la bala”, relató.

Durante la emboscada, su esposo recibió ocho disparos y ella uno. El impacto la dejó en condición de tetraplejia, con secuelas físicas y emocionales que aún enfrenta. “Perdí la vida dos veces, tuve un infarto y un paro respiratorio”, recordó.

Robleto asegura que, pese al exilio, continúa siendo blanco de amenazas y hostigamiento. “Todos los días tengo miedo, lloro y sufro. Revivo muchas veces lo que pasó.

Me veo frente a la persona que nos disparó”, confesó.

Aseguró que, además del atentado, fue revictimizada al perder la custodia de sus hijos en Costa Rica, lo que profundizó su dolor.

“Lo que me hace levantarme cada mañana es la lucha que empecé un día y ahora sin tener a mis hijos”, expresó.

Con el apoyo de terapias y acompañamiento psicológico, la defensora de derechos humanos logró recuperar parcialmente la movilidad y el habla. “Me declararon tetrapléjica, solo podía mover los ojos.

Hoy puedo hablar y escribir. Y sigo luchando”, dijo, agradeciendo a la fe que la sostiene.

Su historia se ha convertido en un símbolo de las víctimas de la represión transnacional del régimen nicaragüense, que, según organizaciones internacionales, ha forzado al exilio a cientos de miles de personas en los últimos años.

Las declaraciones de Robleto surgieron en el foro titulado “La represión transnacional del régimen nicaragüense” evento que se realizó en Barcelona.

El objetivo fue posicionar a nivel internacional la denuncia sobre la represión transnacional del régimen nicaragüense y su impacto en el éxodo más grande de la historia reciente del país.

Durante la mesa, los ponentes situaron el contexto regional con énfasis en el aumento del desplazamiento hacia Estados Unidos y Costa Rica, y mencionaron atentados contra opositores fuera de Nicaragua.