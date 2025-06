“Las defensas aéreas de Qatar interceptaron con éxito un ataque de misiles contra la base aérea de Al Udeid”, informó el Ministerio de Defensa, que precisó que el “incidente no dejó ni muertos ni heridos”.

El Consejo de Seguridad Nacional de Irán confirmó que atacó el lunes la mayor base militar de Estados Unidos en Qatar en respuesta a los bombardeos estadounidenses contra sus instalaciones nucleares, y añadió que esta acción no suponía “ninguna amenaza” para Qatar.

“Esta acción no supone ninguna amenaza para nuestro país amigo y hermano, Qatar”, añadió.

“Puedo confirmar que la base aérea Al Udeid fue atacada hoy con misiles balísticos de corto y medio alcance provenientes de Irán. Hasta el momento, no se tiene constancia de bajas estadounidenses”, declaró el funcionario.

Ataques iraníes no han causado víctimas, declaró un funcionario de defensa estadounidense.

“Quiero agradecer a Irán por avisarnos con antelación, lo que hizo posible que no se perdieran vidas ni que nadie resultara herido”, afirmó.

Trump dice que en total les dispararon 14 misiles

“Se han disparado 14 misiles: 13 fueron derribados y uno fue liberado, ya que se dirigía en una dirección no amenazante. Me complace informar que ningún estadounidense resultó herido y que prácticamente no se produjeron daños”, mencionó.