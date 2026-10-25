Minuto a minuto: elecciones de Brasil en vivo

Fecha de publicación: 25 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 25 de octubre de 2026

Los brasileños acuden este domingo a las urnas para decidir entre la continuidad del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, de 80 años, o el regreso de la derecha con el senador Flávio Bolsonaro.

Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para Bolsonaro, quien superó a Lula en la primera vuelta. La jornada se desarrolla con lluvias en buena parte del país, una condición que podría influir en la participación electoral, luego de que la abstención alcanzara el 21% en la primera ronda.

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