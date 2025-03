Minor Díaz fue presentado este miércoles como nuevo entrenador de Guanacasteca y una de sus primeras medidas fue asegurar la continuidad de Johan Venegas en el cuadro nicoyano, según contó en entrevista con Diario Extra.

¿Qué lo motivó a asumir el reto?

– A mí la afición me hace regresar a la ADG, su cariño y respeto me llevaron a tomar esta decisión de volver al club en una situación que quizás no es la mejor. Cuando uno hace las cosas bien en un lugar siempre va a ser recibido y estoy muy agradecido con ellos.

¿Cómo fue este mes lejos de los banquillos?

– Mi esposa me regaña porque al día siguiente de salir de Liberia me levanté temprano, a las 5:00 a.m., y me puse a observar el partido contra Santos para ver por qué perdí. En este mes volví a mirar todos los juegos de la temporada anterior y de esta, apuntar cosas que antes no noté para crecer.

¿Cuál es el objetivo inmediato con la ADG?

– Soy consciente de que vamos a levantar un equipo que quizás anímicamente no está de la mejor forma, pero futbolísticamente hay material humano para hacerlo y estamos a tiempo. No ha sido el mejor campeonato, pero estamos a tiempo de enderezarlo, estamos a cuatro puntos de clasificación a la Concacaf y a seis de zona de clasificación, trataremos de enrumbar al club.

¿Ya tuvo la oportunidad de conversar con Johan Venegas?

– Johan es un referente acá, es el capitán, el goleador. Yo nunca lo he tenido como jugador, pero cuento con grandes referencias. Hablé con él y está en condiciones para el martes.

¿Cuánto tiempo de contrato le queda a Venegas?

– Tiene un año más de contrato, conversé con él y está muy contento, lo han tratado muy bien y la afición lo quiere mucho. Esperamos recuperar a un futbolista que para mí y sus compañeros es muy importante.

¿Cómo imagina el debut en el clásico ante Liberia?

– Evidentemente voy a ir a Liberia a intentar ganar, a luchar como siempre, tratar de no equivocarme en la toma de decisiones, sabiendo que no va a ser fácil. Ellos tienen un muy buen grupo y estoy feliz de volver allá porque hay respeto y cariño mutuo.

¿Tuvo ofertas de otros equipos de primera división?

– Cuando salí de Liberia me llamó el presidente de San Carlos, le agradezco a Luis Carlos Chacón, por diferentes situaciones no llegamos a un acuerdo y hace una semana me contactaron de la ADG.