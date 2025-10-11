Panadería El Pueblo



La Panadería El Pueblo se ha convertido en un punto de referencia dentro de la comunidad.

Con 12 años de trayectoria, este negocio ha logrado ganarse el cariño de los vecinos gracias a su atención cercana y la calidad de sus productos. Su propietario, Marco Mora Cascante, explica que el nombre surgió como una forma de representar el sentido de pertenencia y unión que querían transmitir desde el inicio.

Durante la pandemia, vivieron momentos complicados y, ante la incertidumbre, decidieron regalar todo el pan y la repostería antes de cerrar temporalmente.

Sin embargo, poco después retomaron fuerzas, reabrieron y continuaron trabajando con el mismo entusiasmo.

Hoy, la panadería sigue ofreciendo pan fresco, repostería y un ambiente familiar que mantiene viva la tradición de los comercios locales.