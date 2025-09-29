El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, respondió a los señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la instalación de escáneres en puertos del país, y cuestionó la rigurosidad de sus informes.

“La Contraloría es una institución cuyos salarios son del primer mundo, pero los resultados de sus investigaciones para Costa Rica son tercermundistas, casi a niveles africanos”, expresó Zamora.

Inauguración de nuevos escáneres en Caldera. Foto: Issac Villalta.

El jerarca aseguró que la afirmación de que los escáneres pudieron colocarse desde enero es incorrecta. Según explicó, en ese mes lo que ingresó al país fue únicamente la parte mecánica de los equipos, los cuales requerían infraestructura adicional para operar.

“Lo que llegó en enero fue como recibir el motor de un carro: faltaba armar todas las partes para que funcionara. En este caso, había que construir estructuras y desarrollos eléctricos para ponerlos en marcha en Caldera y Japón“, detalló.

Zamora añadió que esas obras se realizan mediante procesos de contratación pública, los cuales demandan plazos establecidos por ley. Señaló que resulta “sorprendente” que la Contraloría desconozca esos procedimientos.

Además, recordó que por más de 2 décadas se incumplió la obligación legal de instalar escáneres en los puertos del país, sin que la Contraloría emitiera observaciones de fondo.

“Durante más de 20 años la Contraloría guardó un silencio cómplice, mientras otros gobiernos nunca colocaron los escáneres que por ley debieron instalarse“, subrayó.

El ministro afirmó que actualmente avanzan en la construcción de las obras necesarias para que los equipos entren en funcionamiento, con el objetivo de reforzar la seguridad en las terminales portuarias.