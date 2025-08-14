Reducir en un 75% las órdenes sanitarias en centros educativos y reincorporar a la mayor cantidad de jóvenes excluidos del sistema cada año son las dos metas centrales que el ministro de Educación Pública (MEP), José Leonardo Sánchez, promete alcanzar antes de concluir su gestión el 8 de mayo de 2026, cuando finalice la administración Chaves Robles.

“Vamos a duplicar el presupuesto de infraestructura para que el próximo año iniciemos con fuerza el trabajo para atender las órdenes sanitarias. Nuestra meta es reducirlas en un 75%”, aseguró el jerarca, al recalcar que se trata de un compromiso medible y con financiamiento asegurado.

Explicó que se priorizarán las instituciones con mayores afectaciones y con expedientes constructivos listos para ejecutar.

La estrategia incluye acelerar los procesos de contratación, fortalecer la supervisión de obras y mantener un control estricto de los plazos.

En cuanto a la exclusión, se reforzarán los programas de transporte y alimentación, así como las becas y apoyos educativos en territorios vulnerables.

“Actualmente estamos en menos de un 2%, pero nosotros salimos a buscar a los estudiantes que se nos han ido para reincorporarlos al sistema educativo. Más de 18.000 estudiantes han vuelto gracias a estas acciones”, destacó.

Sánchez explicó que estas metas están respaldadas por un crecimiento del 5,6% en el presupuesto del próximo año, lo que representa más de ¢100 mil millones adicionales que serán redirigidos a infraestructura, programas de equidad y planes de permanencia escolar.

Según datos del MEP, en 2024 el curso lectivo inició con 849 órdenes sanitarias y, en 2025, con corte al 7 de abril, se contabilizan 895 órdenes. Asimismo, en promedio 20 mil estudiantes dejan anualmente del sistema educativo costarricense.