Reducir hasta en un 75% las órdenes sanitarias es uno de los compromisos que asume el ministro de Educación Pública (MEP), José Leonardo Sánchez, antes de concluir su gestión al frente de la cartera, el próximo 8 de mayo de 2026.

“Duplicamos el presupuesto de infraestructura para que, a partir del próximo año, podamos comenzar a atender las órdenes sanitarias. Nuestra meta es reducirlas en un 75%.”

Anteriormente, el ministro había indicado a Diario Extra que para 2026 se tiene prevista una inversión de 80 millones de dólares (equivalentes a aproximadamente ¢40 mil millones), de los cuales un 80% será destinado específicamente a la atención de órdenes sanitarias en centros educativos.



José Leonardo Sánchez, ministro de Educación Pública (MEP).

Asimismo, reconoció que más de 1.500 escuelas y colegios mantienen fondos sin ejecutar en sus cuentas, lo que ha impedido realizar reparaciones urgentes como baños, techos y paredes.

“Hay que recordar que contamos con 5.500 centros educativos y enfrentamos una realidad marcada por décadas sin inversión. Teníamos más de 1.200 órdenes sanitarias y hemos logrado reducirlas en más de un 25%”, señaló Sánchez.

Agregó que cuentan con una planificación clara para intervenir los centros educativos en todo el país, pero la falta de inversión histórica ha provocado un deterioro progresivo de la infraestructura.

Según el jerarca, la estrategia consiste en crear una línea presupuestaria específica para mantenimiento, lo que considera fundamental para evitar el deterioro de los centros educativos y prolongar su vida útil por muchos años más.

Diputado presenta oficio

El pasado miércoles, el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Geison Valverde presentó un oficio denunciando la falta de intervención, atrasos injustificados y el incumplimiento de plazos por parte del Ministerio en infraestructura de centros educativos limonenses.

El congresista exigió respuestas claras y plazos concretos para atender al menos 14 centros educativos, incluyendo escuelas como Barra del Tortuguero, San Antonio, San Bosco, La Victoria, Los Ángeles y liceos, entre otros.

Ante el oficio presentado, Sánchez afirmó que “ya emitimos una directriz a todos los centros educativos que cuentan con menos de 150 millones de colones en la caja única del Estado, para que presenten una propuesta. De inmediato, la aprobaremos en tiempo récord, con el fin de evitar que esos recursos sigan ociosos”, dijo el jerarca.

Frente a esa respuesta, el diputado señaló que la lista de centros educativos no es una ocurrencia, ya que se había solicitado la intervención en años anteriores.

“Muchos de esos centros educativos cuentan con recursos, pero han sufrido cambios de ingenieros y modificaciones en los procesos de construcción o en el levantamiento de órdenes sanitarias. Han pasado tres años probando metodologías cuyos resultados nadie ha visto”, afirmó el legislador.

Antecedentes

La Defensoría de los Habitantes ha advertido sobre “una lenta respuesta” en la atención de la infraestructura educativa. Datos de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP revelan que, al 7 de abril de 2025, se contabilizaban 895 órdenes sanitarias, es decir, 172 más que a inicios de 2023.

El ente defensor también indicó que la institución mantiene 1.351 proyectos, de los cuales un 42% está en etapa de formulación presupuestaria y solo un 4% en ejecución, equivalente a 54 centros educativos en proceso activo de mejora.

“No se dispone de información que permita identificar si esos proyectos corresponden a alguna de las 895 órdenes sanitarias pendientes, ni tampoco hay claridad sobre cómo y cuándo se atenderá el resto”, advirtió la Defensoría.

Además, según datos del MEP, el curso lectivo 2024 inició con 849 órdenes sanitarias, la misma cifra registrada a principios de ese año.

Nueva DIE

En este contexto, la Dirección de Infraestructura Educativa cuenta con un nuevo titular: Allan Ramírez, quien sustituye a Lourdes Suárez, próxima presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA). Ramírez es el cuarto director que ocupa el cargo durante la administración Chaves Robles.

De acuerdo con información del MEP, Ramírez es licenciado en Ingeniería Civil y cuenta con experiencia en dirección de proyectos constructivos desde 2016. Dentro de la DIE ha trabajado en los departamentos de Contrataciones, Investigación y Gestión de Proyectos.