“Por ahora preferimos no revelarlo”, respondió Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, ante la consulta de los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico sobre la ubicación de la futura mega cárcel.

El jerarca explicó que la decisión de mantener en reserva el sitio responde a que varios funcionarios han recibido amenazas, a pesar de que aún no se ha confirmado el lugar donde se construirá el centro penitenciario.

“Hasta el momento, sin que se haya definido la ubicación, ya se han presentado intimidaciones graves contra empleados. Han sido tan directas que les han dicho que conocen el paradero de sus familias. Las denuncias ya están en manos del OIJ”, señaló.

Campos insistió en que no se deben subestimar estas advertencias, ya que en el proyecto participarán numerosos servidores públicos.

“Se ubicará en terrenos propiedad del Ministerio de Justicia y Paz”, afirmó ante la insistencia de los legisladores por conocer el sitio exacto.

Durante la primera fase, el diseño contempla capacidad para albergar a 5.100 personas, aseguró el ministro.

“El sistema será el de un centro penitenciario inteligente, altamente seguro, ya que utilizaremos escáneres para monitorear tanto a los privados de libertad como al personal”, explicó.

Si las autoridades penitenciarias logran iniciar el proyecto este año, estiman que la obra estaría finalizada a finales de 2026.

Carolina Castro, viceministra de Justicia, presentó los detalles de la propuesta, la cual comenzó a desarrollarse en 2024.

El modelo del centro se inspira en la experiencia carcelaria de El Salvador, tras la visita de Campos a ese país.

“Fue a inicios de este año que decidimos apostar por este proyecto, y comenzamos a trabajarlo desde abril”, concluyó Campos.

Además, explicó que el objetivo es que la infraestructura cuente con tecnología avanzada, de modo que se reduzca progresivamente la necesidad de personal para la contención de los reclusos.

Gerald Campos Ministro de Justicia y Paz

“Este es un proyecto urgente, si no hacemos esto el sistema va a colapsar, nos exponemos a conflictos internos, motines, tomas de rehenes y hasta muertes de privados de libertad y funcionarios”

Nils Ching Viceministro de Justicia

“Están sometidos a un hacinamiento por una infraestructura que tiene décadas que no se interviene, está en muy mala condición y que propicia situaciones de que los reos se puedan comunicar con el exterior con las organizaciones criminales”.