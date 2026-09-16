Ministro llega a Casa Presidencial con bufanda del Cartaginés

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

El Ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, llevó a la conferencia de prensa de Casa Presidencial, una bufanda del Cartaginés.

“Si no ganan, me van a matar”, dijo el ministro en alusión a los chistes que le harán sus compañeros de gabinete.

La bufanda, color blanca, dice la leyenda ,”un club, un sentimiento, un corazón”, junto a una imagen de Max el manigordo.

El jerarca de salud, fue de los primeros en llegar y fue quien se robó los reflectores por el particular detalle.