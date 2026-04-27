Ministro europeo visita el país para conocer estrategia contra el narcotráfico

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, recibió a su homólogo de Bélgica, Bernard Quintin, en una visita oficial que busca fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El encuentro se desarrolló como parte de una agenda enfocada en seguridad, donde ambos jerarcas realizaron un recorrido por las acciones que forman parte de la Operación Soberanía, una de las principales estrategias del Gobierno costarricense para combatir el tráfico de drogas y reforzar el control territorial.

Foto: MSP.

La visita tuvo como objetivo principal que la delegación belga conociera de primera mano los avances, retos y resultados de esta operación, así como consolidar los mecanismos de cooperación entre ambos países en materia de seguridad.

Foto: MSP.

Durante la reunión, las autoridades destacaron el aporte de Bélgica en asesoría técnica, la cual ha permitido fortalecer las capacidades operativas y estratégicas de las instituciones costarricenses encargadas de enfrentar el crimen organizado.