Ministro del MEP y rectora del TEC chocan por recorte que obligaría a cerrar sede de Limón

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, y la rectora del Tecnológico de Costa Rica (TEC), María Estrada, protagonizaron un enfrentamiento por el posible cierre del Centro Académico de Limón, luego de que la institución advirtiera que un recorte presupuestario de ¢492 millones obligaría a suspender de inmediato sus operaciones.

Sánchez cuestionó las declaraciones de Estrada y la acusó de generar temor entre los estudiantes para favorecer un “discurso político” contra el Gobierno.

“Una oportunista más aplicando una extorsión política. Y se lo digo con total transparencia, porque es muy fácil salir ante la opinión pública a meter miedo, a amenazar con la vaina vacía para tratar de quedar bien con una provincia”, manifestó el jerarca.

El ministro sostuvo que el TEC dejó sin utilizar ¢11.000 millones durante el año anterior y mantiene más de ¢20.000 millones en efectivo e inversiones de corto plazo. Según afirmó, esos recursos permitirían afrontar el recorte sin poner en riesgo las actividades académicas en Limón.

“Usted tiene la plata. Ahora, explíquele al pueblo y a los estudiantes, a los que está asustando, por qué no le invierten ellos mismos”, expresó Sánchez.

Rectora rechaza señalamientos

Estrada rechazó las acusaciones del ministro y defendió la necesidad de mantener los recursos destinados al Centro Académico de Limón.

La rectora señaló que, por disposiciones legales, el TEC no puede utilizar fondos de capital o superávit para cubrir la operación de esa sede.

“Usted sabe técnica y legalmente que por la ley de la República no pueden usarse fondos de capital o superávit para cubrir la operación del TEC en Limón. Señor ministro, usted conoce la ley. Son temas básicos de manejo de fondos públicos”, respondió.

Asimismo, defendió la gestión financiera de la institución y afirmó que el TEC cuenta con una evaluación de nivel avanzado de la Contraloría General de la República (CGR).

El enfrentamiento se originó después de que Estrada advirtiera, durante una comparecencia del Consejo Nacional de Rectores (Conare) ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, que el TEC dejaría de recibir los recursos correspondientes a octubre, noviembre y diciembre, provenientes de la Ley 9635, que financia la apertura y operación del centro académico.

Ante esta situación, la rectora solicitó al ministro retirar la propuesta de rebajo presupuestario y girar los fondos destinados a la región Caribe.

“La educación en Costa Rica no aguanta más recortes, el TEC en Limón tampoco, por lo que le solicito retirar su propuesta de rebajo y gire los fondos de la Ley Específica que va para la región caribeña, gracias a la cual desde el 2014 y hoy fortalecido con incrementos de la redistribución del FES es que el TEC en Limón tiene carreras acreditadas”, concluyó.

“U” públicas resaltan afectación

Las universidades públicas realizaron una conferencia de prensa en el lobby de la Asamblea Legislativa para referirse a las tres mociones presentadas por el Partido Pueblo Soberano (PPSO) que pretenden recortar cerca de ¢26.000 millones en recursos de 2026 y 2027.

En el espacio, cada uno de los rectores tuvo la oportunidad de referirse a las afectaciones que tendría cada universidad.

La UNA habló de un “boicot” sobre los ingresos que reciben para el funcionamiento de las sedes regionales.

Según su rector, Jorge Herrera, la UNA dejaría atrás la apertura de 417 cupos en carreras de ingeniería en las sedes de Nicoya, Liberia, en Coto y en Sarapiquí.

La UCR se refirió a una afectación en la sede de Paraíso.

William Rojas de la UTN indicó que la institución podría enfrentar un riesgo de estabilidad financiera, lo que les dificultaría extender la oferta académica de carreras STEM y técnicas.

El TEC insiste con el cierre de la sede de Limón y la UNED indicó que no podrían recibir más estudiantes, así como recortes dentro de la universidad.

El Conare convocó “de urgencia” a la Comisión de Enlace, instancia encargada de negociar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), convocada por jerarcas del gobierno y las universidades públicas.