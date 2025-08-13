El Ministro de Seguridad, Mario Zamora, reconoció que existe una preocupación por la inseguridad que hay en el cantón Central de San José.

Inclusive, puso énfasis en la expansión de la famosa Zona Roja en el centro de San José.

“Lo único que lamentablemente está creciendo en San José es la Zona Roja. Cada año se expande entre 100 y 200 metros más, por lo que es necesario un reordenamiento urbano”, señaló el jerarca.

El ministro detalló que se han identificado valiosos edificios que nadie alquila porque está “rodeado de este ambiente”.

Asimismo, explicó que el deterioro urbano es un factor que incide en la delincuencia y la violencia, sumado a la presencia de personas en condición de calle.

Las palabras de Zamora se dan luego de la comparación que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de la criminalidad de Washington D.C. con varias capitales latinoamericanas.

Aunque Trump cuestionó si alguien quería vivir en “estas ciudades”, Zamora sostiene que el mensaje del exmandatario es que resultan más seguras que la capital estadounidense.

La solución en San José

Ante el panorama de una capital insegura, Zamora propone una iniciativa llamada “Distrito Capital”, un esquema voluntario orientado a mejorar el perfil urbano de San José.

“Ahora que finalizamos la Circunvalación, proponemos que San José Distrito Capital abarque el área dentro de la circunvalación. Queremos iniciar procesos de mejora urbana, además de crear un paquete de beneficios para quienes trabajan y viven en esta zona, ya que no se está generando ningún desarrollo”, explicó.

Por esta razón, vincula el tema de seguridad con el reto estratégico urbano, con el objetivo de eliminar las causas que generan criminalidad.

“Entre más pobreza exista, más probable es que alguien te asalte o te robe el celular para comprar crack. Es un círculo vicioso”, afirmó.

Diario Extra consultó el criterio de la Municipalidad de San José, pero hasta el cierre de edición no se había recibido la respuesta.

País cerraría con 900 homicidios

La proyección del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) apunta a que el país cerrará el 2025 con 900 homicidios.

La cifra muestra el crecimiento de la violencia en la última década, ya que en 2014 el país contabilizó 471 homicidios y tenía una tasa de homicidios de 9.9 casos por cada 100 mil habitantes (Actualmente la tasa país es de 16.5 casos por cada 100 mil habitantes).



Ministro de Seguridad, Mario Zamora.

Preocupación del sector turismo

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) manifestó su preocupación por las declaraciones de Trump.

“No deja de ser una llamada de atención sobre la preocupación que nos ha generado desde hace muchos años y lo hemos venido manifestando de manera reiterada sobre el incremento de la criminalidad y violencia”, dijo Shirley Calvo, directora de Canatur.