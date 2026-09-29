Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, visitó la cárcel de Puntarenas, donde sacó a varios reos de los ámbitos para trasladarlos a alta contención y luego al Cacco.

Según el video publicado en las redes sociales del Ministerio de Justicia y Paz, se muestra al ministro haciendo revisiones en los diferentes pasillos y espacios de la cárcel.

“Por jugar de ser los jachudos de estos dormitorios, hoy mismo se van para alta contención y después para el Cacco, y que le quede de lección al resto: el que se quiera creer jachudo después de que los sacamos a ellos dos, va para alta contención y después para el Cacco”, expresó Gabriel Aguilar.

El Cacco, según información oficial, hasta el pasado 21 de setiembre, el proyecto tenía un avance del 95%; el centro albergaría a un total de 5.100 privados de libertad de alto riesgo y se está a la espera de que se confirme la fecha de inauguración.