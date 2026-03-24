El ministro de Educación, Leonardo Sánchez, anunció que sostendrá una reunión esta semana con la presidenta electa, Laura Fernández, para analizar el avance de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP) y los principales retos del sistema educativo.

Según explicó el jerarca a Grupo Extra, el encuentro permitirá revisar cómo han progresado distintas iniciativas del MEP, así como discutir los desafíos que enfrenta la institución y su proyección a futuro dentro de las metas del Gobierno.

Foto: Issac Villalta.

“Esta semana tengo una reunión con doña Laura para hablar precisamente de cómo ha avanzado el MEP, cuáles son sus retos, sus desafíos y cómo se proyecta a futuro, además de cómo se alinea con el plan de gobierno”, indicó Sánchez.

El ministro agregó que la conversación también abrirá espacio para abordar diversos temas relacionados con la gestión educativa y las prioridades institucionales.

Tras la reunión, Sánchez aseguró que informará sobre los resultados del encuentro y los acuerdos que puedan surgir de la conversación entre ambas autoridades.

Tras ser consultado, aseguró que se podría discutir su eventual continuidad como jerarca de la institución.

Chaves apoya continuidad

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, manifestó que le gustaría la continuidad del actual ministro de Educación. La declaración la realizó en lo que sería su última inauguración de un curso lectivo al frente del Ejecutivo.

Chaves aseguró que “aplaudiría” a la presidenta electa si decide mantener al actual jerarca de la cartera educativa.