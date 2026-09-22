Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El ambiente de protesta frente a la Asamblea Legislativa se trasladó a la salida de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, tuvo un fuerte intercambio de opiniones con personas del sector cultural.

Foto: Jorge Castillo

Los reclamos giraron en torno a los recortes planteados para el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud para 2027, que han generado preocupación entre artistas, trabajadores y organizaciones de diferentes ámbitos.

Foto: Jorge Castillo

La discusión se produce después de la comparecencia del jerarca ante los diputados, en una jornada marcada por el plantón convocado frente al Congreso para defender los recursos destinados al sector.

Foto: Jorge Castillo

Vives, en respuesta a estos reclamos de los manifestantes, contestó que hace todo lo posible por defender los intereses del sector artístico y cultural del país.