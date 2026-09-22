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El ambiente de protesta frente a la Asamblea Legislativa se trasladó a la salida de la Comisión de Asuntos Hacendarios, donde el ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, tuvo un fuerte intercambio de opiniones con personas del sector cultural.
Los reclamos giraron en torno a los recortes planteados para el presupuesto del Ministerio de Cultura y Juventud para 2027, que han generado preocupación entre artistas, trabajadores y organizaciones de diferentes ámbitos.
La discusión se produce después de la comparecencia del jerarca ante los diputados, en una jornada marcada por el plantón convocado frente al Congreso para defender los recursos destinados al sector.
Vives, en respuesta a estos reclamos de los manifestantes, contestó que hace todo lo posible por defender los intereses del sector artístico y cultural del país.