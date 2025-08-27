El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, renunció voluntariamente a su inmunidad política para que lo investiguen por el Caso BCIE, causa en la que también figura acusado el presidente Rodrigo Chaves.

Durante su comparecencia ante los diputados de la comisión investigadora, el jerarca explicó que tomó la decisión porque “no tiene temor alguno” y se declaró inocente del presunto delito de concusión.

“Hemos analizado cada detalle del proceso y, bajo mi defensa material y la de mi abogado, he llegado a la decisión de renunciar al fuero como un acto político bajo deber de transparencia con la ciudadanía. Lo he planteado porque no tengo temor alguno, con la serenidad de que la verdad está de nuestro lado”, manifestó Rodríguez Vives.

El ministro recalcó que, aunque la inmunidad es una garantía constitucional para los miembros de los supremos poderes, respeta el debido proceso legislativo y deja el camino abierto para que avance la investigación.

“Creo que es una decisión muy honorable la que plantea. Espero que las fracciones afines al Gobierno respeten su voluntad y usted pueda responder en los respectivos tribunales”, expresó la diputada del Frente Amplio, Rocío Alfaro.

Según el Ministerio Público, desde Casa Presidencial se habría inducido al empresario Christian Bulgarelli a beneficiar económicamente al exasesor de campaña Federico Cruz, conocido como “Choreco”.