Ministra del Mideplan fortalece alianzas con la OCDE en París

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

La ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica (Mideplan), Carla Morales Rojas, participó como panelista en el Foro Global sobre Construcción de Confianza y Fortalecimiento de la Democracia de la OCDE, celebrado en París del 12 al 14 de octubre de 2026.

La sesión abordó los desafíos de los gobiernos para reconstruir la confianza ciudadana en un contexto de percepción de escasa influencia en la toma de decisiones y dificultades para resolver problemas complejos de largo plazo.

Fotografía cortesía Mideplan

Lo que hay que saber:

Panel internacional: Morales intervino en la sesión “Generar confianza y adaptar las democracias en un mundo en constante cambio”, compartiendo espacio con autoridades de Andorra, Finlandia, Sudáfrica y España.

Aportes costarricenses: La jerarca expuso los mecanismos de participación ciudadana en la formulación del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, además de las experiencias de gobernanza territorial a través de las AREDES y los CTDR.

El reto central: Morales enfatizó la necesidad de operar bajo un esquema de corresponsabilidad, donde la institucionalidad valore oportunamente las propuestas ciudadanas y la población mantenga una participación activa con visión colectiva.

Fotografía cortesía Mideplan

En los márgenes del foro, la ministra sostuvo reuniones bilaterales enfocadas en modernización, digitalización y alianzas de inversión:

República Dominicana: Diálogo con el ministro de Administración Pública, Sigmund Freund, sobre transparencia, atracción de inversiones, alianzas público-privadas (APP) y la reconversión del Puerto de Arroyo Barril en terminal de cruceros.

Estonia: Encuentro con el secretario de Estado, Keit Kasemets, para estudiar el modelo e-Estonia, la simplificación de trámites y el acceso a servicios públicos en zonas rurales y periféricas, temas vinculados a la planificación regional costarricense.

Portugal: Reunión con el ministro de la Presidencia y de Reforma del Estado, Gonçalo Saraiva Matias, sobre digitalización, eficiencia administrativa, empleo público y reducción de duplicidades.

La agenda oficial de la ministra incluyó también participación en sesiones de trabajo sobre simplificación administrativa, comunicación gubernamental y apertura de nuevos espacios de participación ciudadana.