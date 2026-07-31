Ministra de Trabajo establece prioridades de su gestión

Adaptar el mercado laboral a la velocidad de los cambios tecnológicos, modernizar la legislación y preparar a los trabajadores para las nuevas exigencias de la inteligencia artificial figuran entre las principales prioridades planteadas por la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Mercedes Flores, al presentar la hoja de ruta de su gestión durante el Congreso Laboral 2026 organizado por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).

La jerarca advirtió que el país no puede seguir regulando el empleo con una visión del siglo pasado.

“No podemos seguir pensando en el mercado laboral del siglo pasado, no podemos seguir pensando que la normativa laboral hoy era para los próximos 50 años. Porque pocas generaciones han enfrentado transformaciones tan aceleradas como las que estamos viviendo actualmente. La forma de producir, contratar, aprender e incluso de relacionarse en espacios laborales está cambiando a una velocidad sin precedentes y a esa velocidad debemos mover al país”, afirmó Flores.

Entre las prioridades expuestas por la ministra destacan la actualización de la regulación del teletrabajo, nuevas modalidades de trabajo, donde el Gobierno impulsa el proyecto de Jornadas Excepcionales. Así como el desarrollo de normas para el trabajo en plataformas digitales, el fortalecimiento de la capacitación y las políticas relacionadas con salud mental y bienestar de los trabajadores.

Flores señaló que uno de los principales desafíos consiste en preparar a las nuevas generaciones para un mercado laboral cuyo comportamiento resulta incierto por el acelerado avance tecnológico.

“Quien les puede responder qué va a pasar en diez años con el impacto de la inteligencia artificial y la tecnología en el mercado de trabajo sería un visionario; nadie hoy puede dar esa respuesta. Sabemos que muchos países se están preparando, pero nadie tiene la respuesta”, manifestó.

La ministra indicó que, ante este panorama, el Ministerio de Trabajo busca impulsar políticas que acompañen las transformaciones económicas sin dejar de proteger los derechos laborales. Añadió que la actualización normativa deberá realizarse con participación de distintos sectores y manteniendo a las personas trabajadoras como eje central de las decisiones.

Asimismo, insistió en que el empleo sigue siendo uno de los principales motores del desarrollo económico y social del país, por lo que las herramientas institucionales también deberán evolucionar al ritmo de las nuevas demandas del mercado.