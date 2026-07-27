El Ministerio Público rechazó las declaraciones emitidas por representantes del Poder Ejecutivo sobre el proceso judicial que enfrenta Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, y aseguró que los señalamientos carecen de fundamento y debilitan la lucha contra el crimen organizado.

Mediante un comunicado, la institución afirmó que las actuaciones realizadas en el caso se han ejecutado con apego a la Constitución, el Código Procesal Penal y los protocolos de seguridad establecidos.

“Lamentamos que, en lugar de respaldar el trabajo de las instituciones encargadas de investigar y perseguir al crimen organizado, se promuevan especulaciones que únicamente generan desinformación, desconfianza ciudadana y un innecesario desgaste institucional”, expusieron.

Además, defendió que las decisiones sobre el traslado del imputado, el horario en que fue conducido a los despachos judiciales y la modalidad de la audiencia obedecen exclusivamente a criterios jurídicos, procesales y de seguridad.

El Ministerio Público también cuestionó por qué el Poder Ejecutivo ha centrado su atención en esos aspectos y no en la afirmación hecha por el propio Arias Monge al momento de su captura, cuando aseguró haber contado con la colaboración de policías del Ministerio de Seguridad Pública. Según indicó, tanto esa institución como el OIJ ya investigan esa manifestación.

Finalmente, la Fiscalía sostuvo que quienes enfrentan procesos por delincuencia organizada son los principales beneficiados cuando se desacredita el trabajo del Poder Judicial y reiteró que continuará ejerciendo sus funciones con independencia, objetividad y firmeza frente al crimen organizado y la corrupción.