Ministerio Público aclara: “Stockwell continúa siendo imputado”

Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

El Ministerio Público aseguró que el productor Don Stockwell continúa siendo imputado por el caso conocido como “Éxodo”.

Por medio de un comunicado, la fiscalía aclaró que, aunque se dispuso su libertad, se le advirtió de su presencia para la audiencia de medidas cautelares.

“Luego de analizarse los arraigos y peligros procesales de los imputados, así como la participación de cada uno, y contemplando la prueba que existe en cada caso, se determinó que al sospechoso de apellido Stockwell se le pedirán medidas cautelares distintas a la prisión preventiva”, indicaron vía comunicado.

Stockwell llegó este jueves a los tribunales de Goicoechea en compañía de su abogado, aunque la audiencia de medidas cautelares será hasta la 1:00 p.m.

Por otra parte, se dispuso la libertad de una mujer, de apellido Corrales. Contra ella, de momento, no se solicitarán medidas cautelares; sin embargo, mantiene su condición de imputada dentro del proceso penal.