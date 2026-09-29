Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) reconoció ante la Comisión de Asuntos Hacendarios que varios programas sociales podrían enfrentar una reducción de recursos en 2027, debido a la distribución prevista para el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).

Durante la comparecencia de la ministra de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Mercedes Flores, y del director general administrativo y financiero del ministerio, Bernal Bolaños, los jerarcas explicaron que el presupuesto fue elaborado aplicando porcentajes establecidos por Ley y tomando en cuenta un dictamen de la Procuraduría General de la República.

Los jerarcas indicaron que el MTSS habría querido presentar para 2027 una distribución similar a la que se está ejecutando durante 2026. Sin embargo, aseguró que el Ministerio debe acatar el criterio de la Procuraduría.

Fodesaf limita recursos para programas

Según explicó Bolaños ante la consulta del diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Salvador Padilla, las principales afectaciones se concentran en programas como:

El Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

Becas Avancemos del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)

Comedores escolares

Red de Cuido

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI)

El Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam)

El Programa Nacional de Empleo (Pronae)

El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis)

El Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social (Pronapyme)

“Esos serían los programas que hoy tienen las principales afectaciones. Nuevamente, es por la aplicación de los porcentajes de ley y también la aplicación del dictamen de la procuraduría que los recursos que, por ejemplo, en este 2026 se tienen no se tienen para el 2027”, explicó el funcionario del MTSS.

Así las cosas, la jerarca del MTSS explicó que el criterio de la Procuraduría corresponde al dictamen C-311-2021, que establece cómo deben aplicarse las obligaciones relacionadas con el financiamiento del seguro de salud.

El ministerio señaló que, bajo esta interpretación, Fodesaf asumiría los casos correspondientes a personas en extrema pobreza, indigencia médica y situación de calle, mientras que otros grupos deberán ser cubiertos directamente por el Estado.

Esta distribución tiene consecuencias sobre los recursos disponibles para otros programas sociales. Según Flores, para 2026 el ministerio no logró cubrir completamente la factura presentada por la CCSS por asegurados por cuenta del Estado, por lo que quedaron recursos pendientes.

“Se llegó al 80% del presupuesto, nos llegó la factura de la Caja sobre asegurados por cuenta del Estado y tuvimos que asignar el restante, incluso no pudimos cumplir la totalidad de la factura de la Caja”, agregó.

Intervención de diputados

Ante las consultas de los legisladores, la jerarca de la cartera compartió su preocupación y señaló la necesidad de volver a una situación de ejecución como la del 2026.