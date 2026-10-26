Ministerio de Trabajo deja sin efecto expulsiones de dirigentes en medio de disputa electoral del SEC

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

El proceso electoral del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) enfrenta cuestionamientos luego de que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) dejara sin efecto la resolución que pretendía expulsar a dos integrantes del Directorio Ejecutivo Nacional.

La decisión se relaciona con los comicios internos que estaban previstos para el 20 de octubre y que fueron suspendidos por el Tribunal de Elecciones del sindicato.

Las personas expulsadas son la secretaria general, Yorgina Alvarado, y el directivo Marcos Vinicio Rodríguez, integrantes de la papeleta opositora al actual presidente del SEC, Gilberth Díaz.

Según el comunicado divulgado por Alvarado, el Tribunal de Elecciones utilizó la resolución de expulsión para suspender la votación y declarar ganadora la papeleta encabezada por Díaz.

“Es doloroso ver que una organización del Magisterio Nacional impida y obstaculice el desarrollo de un proceso democrático. Lamentablemente, a lo interno del SEC las mismas estructuras, que constituyen una red de cuido, han articulado una serie de estrategias para impedir que los procesos electorales se desarrollen de manera libre, transparente, democrática y honesta”, señaló la dirigente.

La resolución

El Ministerio de Trabajo determinó que el Consejo de Representantes no tenía competencia para acordar las expulsiones.

La resolución señala que, de acuerdo con el estatuto del sindicato, esa potestad corresponde a la Asamblea General, con el voto de dos terceras partes de las personas presentes.

Sobre el proceso disciplinario

Alvarado indicó que el proceso en su contra se relaciona con el uso de tarjetas del sindicato. Según su versión, presentó una incapacidad médica avalada por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para justificar su ausencia a una comparecencia, pero la audiencia se realizó sin que pudiera presentar su descargo. La dirigente sostiene que los gastos cuestionados corresponden a actividades operativas de la organización.