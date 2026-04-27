El Ministerio de Trabajo hizo una inspección a 24 empresas con el fin de velar por los derechos de los colaboradores del sector construcción en donde encontraron diversas irregularidades.

En total, se buscó el beneficio de 300 trabajadores.

Dentro de los aspectos que evaluaron se encuentran los siguientes:

Trabajadoras sin aseguramiento ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ausencia de pólizas de riesgos del trabajo.

Reportes salariales inferiores a los ingresos reales percibidos.

Falta de entrega de comprobantes de pago.

Incumplimiento del salario mínimo, aplicación de rebajos ilegales.

Falta de equipo de protección personal.

Ausencia de servicios sanitarios.

Ausencia de áreas de comedor.

Durante el operativo se emitieron dos prevenciones de cierre por incumplimientos relacionados con la póliza de riesgos del trabajo, las cuales fueron subsanadas de manera inmediata por los empleadores, con lo cual se evitó la paralización de las labores.

Funcionarios del MTSS hicieron recomendaciones a trabajadores y patronos. Foto: Prensa MTSS

“El trabajo de la Dirección Nacional de Inspección mediante estos operativos refleja el compromiso firme con la formalización del empleo y la protección efectiva de los derechos laborales. No se trata solo de fiscalizar, sino de garantizar condiciones dignas y seguras para cada persona trabajadora, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción”, afirmó Andres Trejos, ministro de Trabajo.

Las inspecciones se encuentran en trámite. Una vez concluidas las investigaciones, se emitirán las prevenciones correspondientes a las partes patronales.

El Ministerio de Trabajo realizará visitas de seguimiento y, en caso de persistir los incumplimientos, se procederá con las denuncias en la vía judicial por infracciones a la legislación laboral vigente.