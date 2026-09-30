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El Ministerio de Salud intensificó las acciones de control del dengue en Barrio San Antonio, en Ciudad Quesada, luego de la confirmación de cuatro casos mediante prueba PCR y uno más considerado probable.
Las intervenciones se realizarán entre el 29 de setiembre y el 22 de octubre e incluyen visitas a viviendas para buscar posibles casos, eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti y realizar fumigaciones dentro y fuera de las casas.
Además, en coordinación con el Área de Salud de Ciudad Quesada, se mantiene la búsqueda de personas que presenten fiebre u otros síntomas asociados al dengue.
El Ministerio de Salud pidió a los vecinos permitir el ingreso del personal debidamente identificado y colaborar con la eliminación de recipientes, llantas, baldes, canoas u otros objetos donde pueda acumularse agua.
Las autoridades también recuerdan que síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares requieren atención médica. Se recomienda evitar la automedicación y acudir al establecimiento de salud más cercano.
La revisión constante de viviendas y alrededores es una de las principales medidas para evitar la reproducción del mosquito transmisor y reducir el riesgo de nuevos casos.