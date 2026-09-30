Fecha de publicación: 30 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 30 de septiembre de 2026

El Ministerio de Salud intensificó las acciones de control del dengue en Barrio San Antonio, en Ciudad Quesada, luego de la confirmación de cuatro casos mediante prueba PCR y uno más considerado probable.

Las intervenciones se realizarán entre el 29 de setiembre y el 22 de octubre e incluyen visitas a viviendas para buscar posibles casos, eliminar criaderos del mosquito Aedes aegypti y realizar fumigaciones dentro y fuera de las casas.

Además, en coordinación con el Área de Salud de Ciudad Quesada, se mantiene la búsqueda de personas que presenten fiebre u otros síntomas asociados al dengue.

El Ministerio de Salud pidió a los vecinos permitir el ingreso del personal debidamente identificado y colaborar con la eliminación de recipientes, llantas, baldes, canoas u otros objetos donde pueda acumularse agua.

Las autoridades también recuerdan que síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares o articulares requieren atención médica. Se recomienda evitar la automedicación y acudir al establecimiento de salud más cercano.

La revisión constante de viviendas y alrededores es una de las principales medidas para evitar la reproducción del mosquito transmisor y reducir el riesgo de nuevos casos.