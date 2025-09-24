Funcionarios del Ministerio de Salud visitaron el estadio ‘Lito’ Pérez de Puntarenas durante la mañana de este miércoles.

Autorizaron el ingreso reducido de 750 personas en la gradería oeste a partir de hoy.

Los personeros de Salud constataron que las graderías oeste y este presentaron un reforzamiento estructural, trabajos que fueron ejecutados por la gerencia deportiva y el equipo porteño.

El estadio ‘Lito’ Pérez se mantenía clausurado desde mayo de este año tras detectarse riesgos en su infraestructura, lo cual ponía en riesgo la integridad física de sus aficionados.