El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra Multiplaza Escazú luego de que un perro que se encontraba en el centro comercial mordiera un menor de edad.
La institución detalla:
“Como resultado de la investigación realizada por el Ministerio de Salud en el establecimiento donde ocurrió el incidente de mordedura a un menor de edad, se emitió una orden sanitaria al centro comercial, esto con el fin de proteger la salud y seguridad de todas las personas”.
De la misma forma, el Ministerio de Salud emitió una serie de nuevas regulaciones a los centros comerciales por el tema “Pet-Friendly”.
Entre las medidas destacan:
- Los perros y gatos son animales de compañía, únicamente, según el Decreto Ejecutivo 31626.
- En general, no se permite el ingreso ni permanencia de animales de compañía en los establecimientos de servicios de alimentación al público, sujetos a permiso sanitario del Ministerio de Salud, sin de previo cumplir con lo dispuesto en el artículo 61, inciso C del Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público.
- Sanciones: el no cumplimiento de las disposiciones dará lugar a la aplicación de las medidas especiales de carácter sanitario, tales como multa, suspensión o cancelación del permiso, clausura y denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad.
“La resolución rige a partir de su publicación. El Ministerio de Salud llevará a cabo fiscalizaciones en centros comerciales y establecimientos que permitan el ingreso de animales, con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa”, indicó el Ministerio.