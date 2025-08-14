El Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria contra Multiplaza Escazú luego de que un perro que se encontraba en el centro comercial mordiera un menor de edad.

La institución detalla:

“Como resultado de la investigación realizada por el Ministerio de Salud en el establecimiento donde ocurrió el incidente de mordedura a un menor de edad, se emitió una orden sanitaria al centro comercial, esto con el fin de proteger la salud y seguridad de todas las personas”.

De la misma forma, el Ministerio de Salud emitió una serie de nuevas regulaciones a los centros comerciales por el tema “Pet-Friendly”.

Entre las medidas destacan:

Los perros y gatos son animales de compañía, únicamente, según el Decreto Ejecutivo 31626.

En general, no se permite el ingreso ni permanencia de animales de compañía en los establecimientos de servicios de alimentación al público, sujetos a permiso sanitario del Ministerio de Salud, sin de previo cumplir con lo dispuesto en el artículo 61, inciso C del Reglamento para los Servicios de Alimentación al Público.

Sanciones: el no cumplimiento de las disposiciones dará lugar a la aplicación de las medidas especiales de carácter sanitario, tales como multa, suspensión o cancelación del permiso, clausura y denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad.