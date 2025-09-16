El Ministerio de Salud despidió a dos personas por la falsificación de documentos, con el objetivo de erradicar la corrupción en la institución.

El primer despido se debió a que se comprobó que un funcionario elaboró documentos falsos y falsificó permisos de funcionamiento, lo cual constituye un delito.

Y el segundo despido corresponde a que se demostró la falsificación de registros oficiales de asistencia: el funcionario firmó documentos en los que hacía constar que otro colaborador se encontraba laborando en las instalaciones del Ministerio, cuando en realidad estaba fuera del país, según el Ministerio de Salud.

Ante estas situaciones, ambos funcionarios fueron despedidos con justa causa y sin responsabilidad patronal para el Estado.

“Se investigará con la misma determinación a personal en puestos de jefatura, funcionarios con muchos años de servicio o colaboradores en oficinas remotas, para garantizar que quienes sirven en esta institución lo hagan con integridad, responsabilidad y dedicación al bienestar de la población costarricense”, menciona Mary Munive, Ministra de Salud.