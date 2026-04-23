Ministerio de Salud confirma quinto caso de sarampión

El Ministerio de Salud confirmó un quinto caso de sarampión detectado por el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA) en el cantón de La Cruz, Guanacaste.

Se trata de un hombre de 35 años, de nacionalidad guatemalteca, que se dedica al transporte. El hombre mencionó a las autoridades haber recibido dos dosis de la vacuna; sin embargo, no cuenta con el comprobante.

Según Salud, el hombre viajó desde México hacia Costa Rica.

Ante este caso, se realizó la coordinación con la CCSS, se activaron los protocolos correspondientes, incluyendo el seguimiento de contactos, búsqueda de posibles casos y medidas de contención para proteger a la población.

Síntomas

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Inicia con fiebre, tos, secreción nasal y ojos rojos, y luego aparece un brote en la piel que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.

Se transmite fácilmente por el aire, al toser, estornudar o hablar. Una persona puede contagiar desde cuatro días antes hasta cuatro días después de que aparece el brote.

Recomendaciones a la población

Mantener el esquema de vacunación al día.

Estar atentos a síntomas como fiebre y brote en la piel.

Acudir a un centro de salud ante cualquier sospecha.

Informarse únicamente por canales oficiales.