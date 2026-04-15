Ministerio de Salud confirma cuarto caso de Sarampión

Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud reportó un cuarto caso de sarampión en el país, cuyos resultados fueron emitidos por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y confirmados por el laboratorio del Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA).

Se trata de un hombre de 35 años, vecino de Cartago, quien viajó recientemente a Guatemala y que evoluciona de forma satisfactoria y sin complicaciones, según reportó la cartera.

El ministerio abordó el caso, realizó las acciones epidemiológicas respectivas y brindó las recomendaciones a personas cercanas de este hombre y sus familiares.

En Costa Rica, el último caso endémico de sarampión se registró en 1999. En este 2026 se han registrado un total de tres casos importados o asociados a la importación, uno en Pérez Zeledón, otro caso en Pococí de Limón y un tercer caso en Coronado.