Ministerio de Salud alerta por gotas para los ojos falsas

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Ministerio de Salud emitió una alerta sanitaria preventiva a la población, tras ser notificada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) sobre la detección de versiones falsificadas del producto oftálmico “Manzanilla Sophia Úsala Diario” en dicho país.

Aunque los productos falsificados han sido identificados principalmente en los estados de Florida y Georgia, las autoridades costarricenses aclararon que la medida en el país es de carácter preventivo y que hasta el momento no se ha confirmado la comercialización de la versión falsificada en el mercado nacional, donde el colirio auténtico cuenta con el registro sanitario n.º 1007-QJ-3689.

¿Cómo identificar el producto falsificado?

De acuerdo con los hallazgos de la FDA, los consumidores y profesionales de la salud deben estar alertas ante las siguientes características distintivas del empaque o envase falso:

Número de lote: 160701DHR0.

Fecha de caducidad: 12/2030.

Leyenda en el panel lateral: “Precio máximo al público: $33.00”.

Distribuidor mencionado: “Dina distribuidor naturista”.

En contraste, la presentación auténtica registrada en Costa Rica cuenta con paneles laterales claramente encabezados con los títulos “INSTRUCTIVO” y “FÓRMULA”.

Foto: Ministerio de Salud

Riesgos para la salud ocular

Salud advierte que un colirio falsificado no garantiza estándares de calidad, composición ni esterilidad. La aplicación de estas sustancias puede desencadenar graves problemas oculares como irritación, infecciones o alteraciones visuales.

Asimismo, en el marco de esta misma investigación, la FDA reportó el hallazgo de contaminación bacteriana en otros colirios falsificados, sin embargo, no ha sido confirmado específicamente en el producto Manzanilla Sophia Úsala Diario.

Recomendaciones a la ciudadanía

El Ministerio de Salud insta a la población a seguir estas directrices de seguridad: