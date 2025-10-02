Un total del 64% de las inversiones que realizan las instituciones que administran los fondos de pensiones del Régimen Básico, que incluye el Magisterio Nacional; Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), al igual que el Poder Judicial, se concentran en el Ministerio de Hacienda.

Dentro del sector público también se suma el Banco Central de Costa Rica, aunque en menor medida, con un 4% del dinero gestionado.

Solo un 4% de los activos se invierte en el mercado internacional, mientras que el sector público acapara el 71% de los recursos.

“El mercado de capital costarricense es poco profundo, es decir, que tiene pocos emisores. En Costa Rica cerca del 90% de las emisiones las hace el Banco Central y el Ministerio de Hacienda. A lo largo del tiempo, más bien las operadoras de pensiones hemos venido bajando nuestra colocación de recursos para un mayor aporte en los mercados internacionales”, indicó Roger Porras, presidente de la Asociación Costarricense de Operadoras de Pensiones y gerente de Popular Pensiones.

En cuanto a los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), estas muestran un mayor balance donde el 56% se encuentra invertidos en el sector público y un 37% en el extranjero.

El Ministerio de Hacienda vuelve a ser el principal emisor a lo interno con la mitad de los fondos administrados.

De acuerdo con datos de la Superintendencia de Pensiones (Supen), gestores como ‘BlackRock Asset Management Ireland’ obtiene un 9% de los recursos en miras de una diversificar las inversiones y tiene su enfoque en sectores de tecnología, mercados desarrollados y emergentes.

El fondo de ‘BlackRock Advisors USA’ replica el ‘Standard & Poor’s 500’, el cual mide el desempeño en la bolsa de valores de las 500 empresas más grandes.

“Hay un esfuerzo por ir diversificando cada vez más las inversiones que nosotros realizamos, en este caso, en mercados internacionales. Dentro de esos mismos esquemas, vamos tecnificando cada vez más las inversiones de tal forma que se apeguen a la técnica y que se haga con equipos especializados orientados a resguardar los recursos de los afiliados y a aumentar la rentabilidad de los recursos que ellos tienen”, explicó Porras.

Limitaciones

El gerente de Popular Pensiones reiteró en que las operadoras tienen una restricción, del 50% del dinero que administran, para acceder a los mercados internacionales.

“Eso hace que nos tengamos que concentrar en el mercado local y eso limita las posibilidades de diversificación y los retornos de los portafolios. Una de las principales modificaciones que se podrían tener es que se modifique el límite hasta un 70% o 80%”, externó.

Dicha reforma tendría que ir a la Asamblea Legislativa porque involucra un cambio en la Ley de Protección al Trabajador, la cual creo el ROP en el 2000.

Por el momento, no se encuentra una iniciativa con dicho fin en el Congreso, aunque las operadoras han discutido la posibilidad de presentar el texto.

“Si hay que presentar uno en los próximos meses. Es parte de lo que se está discutiendo actualmente en ACOP”, confirmó Porras.

Además, mencionó que otra alternativa es que los fondos de pensiones puedan financiar proyectos de obra pública, lo cual ayuda al desarrollo de infraestructura nacional y brinda una buena rentabilidad de los recursos.

“Lo que hay que tener bien definido son los proyectos de inversión, o sea, cuáles son las prioridades que se tiene para tener esas posibilidades de inversión y por supuesto articular con una serie de sectores para que estos proyectos de inversión puedan llegar al mercado valores y ser financiados conforme a los objetivos”, agregó.

Los rendimientos del ROP logran, en promedio, un 8,59% en los últimos 10 años.